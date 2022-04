Alexandre DUCROCQ

Je suis tItulaire d'un office individuel en milieu semi-rural, situé à Saint Pol sur Ternoise dans le Pas-de-Calais. Attachés à notre terroir, mon équipe et moi-même sommes engagés dans une démarche RSE (Label LUCIE) et férus de nouvelles technologies. Croyant fermement dans l'avenir du notariat, nous avons développé des compétences spécifiques en droit des affaires (NJE) et en expertise immobilière (NOTEXPERT).