Alexandre DUCROCQ

Bonjour,



De formation instrumentiste je suis sorti de l'école en 1999, ainsi commença mon expérience professionnel en tant que salarié chez Sernelec pour une période de 6 mois en tant que technicien instrumentiste sur un contrat de maintenance pour la sociéte Exxon Mobil. J'ai pu durant cette période prendre connaissance avec le millieu industriel pétrolier en intervenant sur les différentes unités de la raffinerie de notre dame de gravenchon sur du préventif et correctif de tout niveau.



En 2000 j'effectue mon service millitaire dans la marine nationale en nouvelle calédonie pour une période de 10 mois.



De retour en métropole en 2001 j'intègre la société Amec Spie en tant que technicien instrumentiste analyseur sur un contrat de maintenance pour la société Total. Garant du preventif et correctif sur l'ensemble des analyseur du site ( hors chromatographie). Rapidement j'ai intégré les équipes d'astreinte pour le maintient en fonctionnement des unités de distribution d'hydrogène gazeux sur les différentes unités airliquide (Amec spie en avait obtenus la maintenance en sous traitance).

En grande autonomie pour la partie suivi des planning de maintenance pour les analyseur du TDE, raffinerie (opacité, O2, flamme, hydrocarbure, etc...) ainsi que sur la partie detection gaz du site.



En 2004 le projet H2PJ de airliquide recrute des techniciens d'exploitation pour l'entretient et le pilotage de cette usine d'hydrogène. Grosse période de formation sur le procédé et intégration rapide aux équipes du commissioning pour l'installation puis la mise en service du système FGS.

Démarrage de l'usine, entretient et mise en place du contrat de maintenance pour le préventif sur le FGS. Etude et mise en oeuvre du système FGS en SIL 3 pour le passage en astreinte de l'usine (usine autonome en fonctionnement continu pilotable à distance).



En 2008 l'usine H2PJ prend des allures de routine et l'expérience calédonienne de 2000 ayant laissé des souvenirs intarrissables je postule pour le projet Goro Nickel devenu ValeNC et suis embauché en tant que technicien Electricité Instrumentation et Automatisme. Après 6 mois de formation-transfert de compétence une opportunité pour devenir superviseur maintenance EIA se présente et je suis retenu pour ce poste.

Manager d'une équipe pluriethnique de 15 techniciens nous participons ensemble au commissioning des différents équipements electriques et instrumentation avec pour objectif de former et accompagner les équipes de techniciens locaux à devenir autonome dans le plus grand respect des règles de sécurité d'un site industriel de cette ampleur. Cette période m'a permis de travailler en collaboration avec les équipes du commissioning exclusivement en anglais puis rapidement ces équipes ont intégré la mienne pour le démarrage de l'usine.



En 2014 la réorganisation du service maintenance me permet d'évoluer dans un premier temps à un poste de coodonnateur maintenance ( durant 6 mois) puis désormais en tant que chef de secteur maintenance Raffinerie. Je manage donc actuellement une équipe de 30 personnes dont 7 cadres pour le maintient en fonctionnement des équipements sur les unités d'extraction et produit fini.



Cordialement,



Mes compétences :

Inspecteur ATEX ineris niveau 2

PCR Personnel Compétent en Radioprotection

Formation TÜV niveau 1 ( responsable maintenance S

Formation pesage dynamique