Alexandre DUFOSSE

Master in Management ESC Clermont

> Management et Audit des Flux Logistiques

> ERP et suite logicielle

> Achats



5 ans d'expérience en Logistique (dont 4 a l"étranger)

> Gestion des Opérations (planning, production, gestion des flux phyisques)

> SCM : SIOP, MPS, MRP

> Outils d'aide à la production (kanban, gestion des stocks et de plateforme,...)

> Maîtrise ERP et outils associés :

- SAP

- EDI (ODETTE, VDA, EDIFACT)

- étiquettes (normes GALIA) et solutions Barcode

> Transports : plan de productivité, analyse des ruptures de charge et taux de chargement, mise en place de tournées du laitier



Mes compétences :

Anglais

Chef de projet

Coordinator

ERP

Espagnol

Français

Logistics

Manager

Methods

Production

SAP

SAP SCM

SCM

Supply chain

Transport