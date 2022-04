Alexandre DUGUY-LOÏ

Récemment titulaire d'une licence en Droit et Sciences Politiques, j'ai poursuivi mes études à l'université Paris X, où j'ai étudié le Droit International et Européen. Toutefois, ce domaine de spécialité ne correspondant finalement pas à l'idée que je me fais de mon projet professionnel, j'ai pris la décision de me réorienter dans le secteur du Sport business, en intégrant un MBA en Management du sport à la Sports Management School (Paris-La Défense).



En effet, passionné de sport depuis mon plus jeune âge, et fasciné par ses conséquences sur une économie ou une société, je souhaiterais mettre mon cursus académique en droit et management, ainsi que mes centres d'intérêts (actualité, langues étrangères) au profit d'un secteur qui résonne particulièrement en moi. Par ailleurs, mes expériences professionnelles m'ont permis de développer mes compétences en termes de ventes, de logistique et de relations clients.



Actuellement vendeur pour la marque Nike, je suis très intéressé par le domaine du marketing sportif. Ma principale source de motivation est de mettre en valeur une marque et/ou un produit afin de susciter l'envie et l'attachement du consommateur.



Mes compétences :

OS X

Foreign Languages

Writing

Internet

Microsoft office

Vente

Service client

Marketing

Communication