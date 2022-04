Delphine BASSET

Mon parcours professionnels est composé de postes de commercial sédentaire, terrain, complété d'une expérience de création d'un réseau en franchise dans le soin beauté, avec en charge le marketing et communication du réseau.



Passionnée par le bien être en général et la nutrition je décide il y a 5 ans de changer de cap et de développer une activité d'indépendante sur ce secteur d'activité qui me passionne. Ce choix a été d'autant plus judicieux car les médias nous parlent aujourd'hui de la fin du salariat et qu’une vague de fond en faveur de entrepreneuriat se lève.



En effet face à un marché de l’emploi qui devient de plus en plus précaire, la fin du CDI étant annoncé, le stress, la pression et le manque de reconnaissance sont devenus monnaie courante, les pensions retraite de moins en moins garanties….bref une nouvelle ère s’ouvre à nous car le monde bouge et évolue très vite.



Face à ce constat des personnes s’accrocheront au modèle du passé et ne chercheront pas à remettre en question leur façon de faire, d’autres par contre choisiront de prendre leur avenir en main pour ne plus subir et oseront sortir de leur zone de confort qui n’est en rien sécurisante mais plutôt paralysante.



Les périodes de crise ont un avantage, elle nous force à trouver des solutions. J’en ai une que je suis prêtre à partager avec des personnes curieuses, ouvertes d’esprit et qui ont envie de changement dans leur vie.

L'idée est de mettre vos compétences au service d'un projet collaboratif sur le secteur du bien être et de la forme. Le modèle collaboratif permet de diversifier ses activités tout en construisant son avenir sans pression ni hiérarchie, en faisant donc le choix de travailler différemment.



Mes compétences :

Tjs efficace ds mes domaines de compétence partout

Conseil coaching en santé durable

Formation d'equipe

Management