Alexandre DUHAMEL

Chef de projet ERP fonctionnel et technique dans les systèmes d’information de gestion des entreprises sur le marché du mid-market. Expertise sur le déploiement des modules financiers (comptabilité, immo, banque, trésorerie, engagements, budgets, notes de frais, reporting ..) , sur les modules de négoce (achats, ventes , stocks, export ) et sur les nouveaux enjeux des entreprises en matière de dématérialisation et de gestion des processus opérationnels.

Profil avec une dominante technique (informatique développement et Financier) et technico- commercial ( gestion des projets avant-ventes, animation de channel, management d’équipe) reposant sur une formation supérieure bac+5 en finance et en informatique et de solides expériences développées depuis plus de 15 ans au sein de d’éditeurs de logiciels ou de SSII sur des canaux directs ou indirects.