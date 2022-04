Alexandre DUMONTIER

Issus d'une Formation de BTS Action Commerciale a l'ICEP DOLE(39)



Riche de différentes expériences comme

commercial dans le batiment(1997-1998) puis

dans le domaine artistique en tant que manageur

et artiste musicien (2000-2005).

J'ai égallement travaillé dans le télémarketing en tant que téléprospecteur et formateur(2006-2010)

et depuis un peu plus d'un an je suis mandataire independant en assurances pour un cabinet de courtage.



Je suis actuellement en activitée mais ouvert à en changer pour un CDI ou un CDD, merci de me contacter pour toutes propositions .



A bientôt sur VIADEO...