Alexandre DUNOIS

Les diverses d’expériences dans le domaine de la comptabilité m'ont permis d'accroître des compétences variées



Au cours de ces années passées, je pense avoir su m’adapter a chacune des activités des diverses sociétés dans lesquelles j’ai travaillé et m’intégrer aux équipes en place.



Mon évolution au cours de ces dernières années démontre que je suis capable d’acquérir des connaissances nouvelles afin de répondre favorablement aux opportunités qui se sont offertes dans ma vie professionnelle.



Étant de plus autonome, polyvalent, disponible et déterminé je pense avoir les qualités pour m'adapter.



Mes compétences :

Aide en cas de besoin

Faire preuve d'initiative

Franc et direct

Management d'équipe

Soutien

Dynamique

Autonomie

Capacité d'adaptation

À l'écoute

N'aime pas l'hypocrisie