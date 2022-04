Alexandre DUPONT

Spécifier les besoins des services internes et de la production

Définir le coût de revient

Cumuler les coûts de pièces et de temps, d'après la nomenclature provisoire du prototype

Proposer des modifications pour rectifier le prototype et réduire son prix de revient

Négocier les achats avec chaque fournisseur

Négocier avec chaque fournisseur des quantités prévisionnelles de produits aux meilleures conditions de qualité, prix et délais, , en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux

Définir les conditions de commande

Prospecter les marchés

Mettre en concurrence les fournisseurs

Recueillir, en production, les informations nécessaires au suivi des fournisseurs

Suivre l'exécution des contrats

Contrôler les marchandises livrées

Contrôler les factures, régler les litiges

Evaluer la qualité des fournisseurs

Mettre en place des indicateurs clés et des tableaux de bord pour mesurer la performance

Réaliser le reporting des états de l'approvisionnement

Analyser les performances des fournisseurs



Mes compétences :

Achats