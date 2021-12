Mathieu OGEA

Après une formation dingénieur à SUPMECA et des expériences en tant qu'ingénieur calcul, ingénieur BE, chef de projets et responsable technique, je dispose d'une base technique solide qui me permet, en plus d'une bonne adaptabilité, d'être à l'aise dans un rôle de responsable technique. Je suis de nature pragmatique et réaliste, et je crois beaucoup au travail d'équipe et à la systématisation pour l'efficacité d'une entreprise.



Mes compétences :

Lean Six Sigma

Gestion de projet

Mécanique

Calcul de structure

Règlementation Equipements Sous Pression

Nucléaire

Management opérationnel