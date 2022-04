Franck BADIN

Manageur opérationnel polyvalent en Ressources Humaines, expérimenté en gestion de projets notamment informatiques et bilingue Anglais, je suis en poste chez PeopleDoc depuis le 22 juin 2015.

Après avoir occupé le poste de lead du service Customer Care (support BtoB et BtoC et équipe d'ingénieurs de support et d'implémentation), j'ai pris la responsabilité managériale de l'équipe support en novembre 2017.



Mes objectifs principaux sont de faire croître les équipes support BtoB et BtoC tout en maintenant un fort niveau de satisfaction client, une très belle cohésion d'équipe et de développer les compétences de support de production et de gestion de projet.



PeopleDoc est une superbe entreprise avec une très forte croissance, mon expérience et mon très fort sens de la relation client et du management me permettent d'accompagner cette croissance.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management d'équipe

Management de projet

Budgeting

Recrutement

Plan de formation

Droit du travail

Excell

Tableaux de bord

Culture socio-organisationnelle

International

Management des Ressources Humaines

Assurance Qualité

Chef de projet

Gestion de Budget

Optimisation

Développement RH

Relations sociales

Solutions PeopleDoc

Supervision de Production