Franck BADIN

Professionnel des finances expérimenté, je suis un responsable financier axé sur les résultats, doté de d'importantes connaissances techniques en finance, d’une solide éthique en matière de contrôle et de conformité et de compétences en partenariats stratégiques et commerciaux.



J'ai recherché l'excellence tout au long de ma carrière au sein d'entités de taille moyenne dans des organisations multinationales et multiculturelles, dans le but de créer de la valeur à long terme. J'ai acquis une expérience précieuse en finance, reporting / analyse, trésorerie, fiscalité, budgétisation / contrôle, planification stratégique, ressources humaines et conformité.



Entrepreneur, je souhaite contribuer de manière pertinente à la réussite d’une société en gérant l’information financière et soumettant des analyses solides et détaillées qui apportent une valeur ajoutée sur le long terme, tels sont mes objectifs en vous proposant ma collaboration.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de trésorerie

Etafi

Audit financier

Négociation

ERP

Ressources humaines

Optimisation des process

SAP R/3

Déclarations sociales et fiscales

Comptabilité

Droit des affaires

Direction financière

Droit du travail

Contrôle de gestion

Budget et Controlling

Compliance

Fiscalité

Analyse financière

Ciel Compta

Swiss GAAP

German GAAP

Sage

US GAAP

Consolidation