Alexandre DUPRAT

Ingénieur d'université en génie logiciel de l'université Bordeaux I, j'ai commencé mon expérience professionnelle par de l'architecture logicielle au sein de Sopra Group pendant 5 ans.

A la suite d'une prestation de service pour développer un prototype d'application java afin de savoir si ce language pourrait être au coeur de l'assurance chômage, me voilà recruté en 2004.

J'ai été depuis lors analyste encadrant une équipe allant jusqu'à 12 personnes. J'ai exercé cette tâche en m'appuyant sur ma connaissance technique au départ et de plus en plus fonctionnelle.

Aujourd'hui, après un changement de poste, je goute à la conduite d'un nouveau projet essentiellement technique.



Mes compétences :

Architecture

Architecture logicielle

J2EE

JAVA

Java j2ee

NTIC