Je suis un jeune entrepreneur indépendant dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement celui des télécoms réseaux d entreprises. Ma formation et expériences professionnelles acquises depuis 2004 me permettent aujourd'hui de concevoir, étudier et conseiller mes clients dans le secteur de l informatique. Ma spécialisation dans les réseaux de communications est un atout pour les projets d'architecture et solutions liées au moyens de communications et médias utilisés par les entreprises. Certifié CCNP par le plus important constructeur des télecoms: CISCO ; mes clients ont une garanti de mes connaissances techniques acquises tout au long de mon parcours professionnel.



Je souhaite aujourd'hui développer une activité professionnelle que je maîtrise celle du domaine de l informatique dans laquelle je pourrai mettre à contribution expériences professionnelles, motivations, clés de voute de la réussite d'une entreprise



A tres bientôt



Alexandre Durand



Mes compétences :

Anglais

Architecte

Architecte Réseaux

CCNP

Chef de projet

Cisco

Cisco CCNP

Informatique

International

Projet international

réseaux IP

Télécoms