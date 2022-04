Alexandre DURAND

Etudiant en licence professionnelle EEER (Efficacité Energétique et Energies Renouvelables). Recherche contrat d'apprentissage pour l'alternance. Sérieux, adaptation facile et bon relationnel. Convaincu d'être un bon élément au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

Openoffice

Photovoltaïque et thermique

Chaleur Energies

Éolienne horizontale et verticale

Électronique

Électrotechnique

Électronique de puissance

Électricité

Électronique analogique

Électronique numérique

Informatique industrielle

Informatique

Énergies Renouvelables

Energie

Énergies nouvelles

Énergie propre

Énergie verte

Énergie solaire

Pompe à chaleur

Pompes à eau au fil du soleil

Pompes à chaleur

Pompe à chaleur haute température

DAO

DAO Autocad

Mesure Physique