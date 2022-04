Alexandre Duval

26 ans

Je suis diplômé d'un Baccalauréat Sciences et Technologies Industrie en génie Electronique ainsi que d'un BTS Technico Commercial dans le domaine de la distribution des fournitures industrielles spécialisé en Energies Renouvelable,chauffage, électricité, ventilation et sanitaire.

Dynamique et autonome, je suis attiré par la relation avec le client dans le but de le fidéliser mais aussi de créer un lien avec celui-ci, ce qui me permettra de répondre plus facilement à ses besoins et à ses attentes.



Mes compétences :

Relationnel

Facturation

Devis

Vente