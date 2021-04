Alexandre DUVAL

Commercial :

Management d'une equipe d'agents de maitrise

Maîtrise des commandes fournisseurs

Maîtrise des implantations magasins et étiquetage fiable

Maîtrise des mises en avant des évènements festifs : magasin attractif pour fidélisation de la clientèle

Formation de juniors et stagiaires sur le métier de manager

Garantie de l’appartenance au groupe, à la marque…



Gestion :

Élaboration, suivi et respect des budgets et objectifs

Mise en place de plans d’actions correctives

Gestion des stocks

Gestion de la masse salariale

Gestion total du compte d'exploitation.



Administratif :

Maîtrise des inventaires et fiches de paie

Maîtrise des planifications horaires

Réalisation de réunions direction



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing