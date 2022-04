Alexandre DUVAL

Coach emploi, ma méthode de travail s'articule autour de la déconstruction / reconstruction en suivant globalement le shéma suivant:



Examiner et clarifier votre situation pour définir ou redéfinir vos blocages,

Explorez la méthode que vous appliquez actuellement et faire le point dessus,

Exprimer le désir de futur souhaité et le comprendre,

Exploiter vos ressources pour que vous trouviez vous même la route qui vous va.



Pour tout contact une adresse mail: a.duval@irhconsult.fr



Mes compétences :

Coaching

Conseil