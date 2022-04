Dirigeant du Groupe IDEEX, j’ai exercé pendant une quinzaine d’années dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Depuis quelques années, je m'occupe de la gestion d'un groupe de société dont le cœur de métier est la création et la gestion d’ensembles commerciaux ainsi que l'exploitation de GSS spécialisées en jeux/jouets, puériculture et articles de fêtes.



Mes compétences :

immobilier commercial

développement

distribution alimentaire

prospection