Alexandre DUVAL-STALLA, ancien secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris, est reconnu pour sa grande expérience des dossiers complexes, des négociations difficiles et des procédures contentieuses. Il exerce depuis 1999 son métier d'avocat dans les principales activités du droit pour les entreprises à savoir du droit des affaires au droit immobilier en passant par le droit social, fiscal et pénal.



Alexandre DUVAL-STALLA gère depuis plus de dix ans un cabinet d’avocats qui fournit à ses clients une organisation performante alliant sécurité juridique et compétitivité des honoraires. De grands groupes, des PME, des institutionnels et des fonds d’investissement font confiance au cabinet DUVAL-STALLA & Associés.



Alexandre DUVAL-STALLA a successivement travaillé au sein des cabinets d’avocats Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton dans le département Fusions & Acquisitions sous la direction de Pierre-Yves CHABERT et Linklaters dans le département de Capital Investissement sous la direction de Thierry VASSOGNE.



En 2014, Alexandre DUVAL-STALLA a fondé l’association « Lire pour en sortir » qui a pour objet de faciliter la réinsertion des personnes détenues par la lecture (www.lirepourensortir.org).



Alexandre DUVAL-STALLA est également enseignant à Sciences Po Paris en philosophie politique. Il est aussi l'auteur de trois livres sur le Général de Gaulle et André Malraux (2008), Georges Clemenceau et Claude Monet (2010) et Chateaubriand et Napoléon (2015) dans la collection L’Infini, aux éditions Gallimard.



