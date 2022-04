Alexandre DUVEAU

Diplômé en 2012 à l'Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits d'Angers (ISSBA), voici mes compétences :



De formation scientifique et après deux années d'études pharmaceutique, l'ISSBA m'a permis de mettre à profit toutes ces compétences au service de l'industrie.



Notre rayon d'action est représenté par l'industrie dans lesquelles la Santé occupe un rôle majeur. l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire sont alors des champs professionnels incontournables.



Pour cela, parallèlement à notre formation scientifique nous sommes formés au Marketing, à la gestion de projet, au Management ou encore à la Qualité.



- Gestion de projet : MS Project; Gantt Project; PSN8

- Qualité : QQOQCCP; Ishikawa; 5M; 5P; Audits internes

- Marketing : Analyse de marché; PERT; PESTEL; PORTER

- Management : théâtre; organisation de réunions; gestion de crise

- Plan d'expérience : plan complet; Tagushi

- Pack office (Word; Excel; Power point; Outlook) - Access



- scientifique :

Propriétés physiques des lipides

Suspensions pharmaceutiques

Rhéologie - Rhéologie des systèmes alimentaires

Fonctionnalités des lipides dans les systèmes dispersés

Émulsions - Tensioactifs

Conservation des produits cosmétiques

Formulation des produits cosmétiques

Développement en alimentation santé

Propriétés inter faciale des protéines

Micro-émulsions - Nanoémulsions

etc.



Mes compétences :

Qualité

FORMULATION /

Management de la qualité

Informatique de gestion

Management d'équipe

Techniques analytiques