Alexandre DZAKOS

Âgé de vingt cinq ans je suis actuellement formateur BIM sur les logiciels CAO/DAO et rendu réaliste dans le domaine de l'architecture. Après quatre ans d'études en passant par les Cours Florent à Paris et un IUT Techniques de Commercialisation qui m'ont apporté, dynamisme, assurance, sociabilité et capacité à apprendre vite, je recherche des opportunités afin d'échanger sur le monde professionnel.



Mes compétences :

PSC1

Brevet de surveillance de baignade

BAFA