Raphael LIMA

Raphael, étudiant en technique de commercialisation âgé de 18ans.

Je suis titulaire du permis de conduire B et j'ai obtenu mon BAC ES option spé mathématiques avec la mention assez bien.

Actuellement je prépare un DUT Techniques de commercialisation et je souhaite ensuite réaliser une licence en alternance dans un établissement bancaire.

J'adore le Sport notamment le tennis que je pratique régulièrement.

Je pense être quelqu'un de confiance et de sérieux.



Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Persévérance

Sport

Ponctualité