Alexandre ECKART

Après huit années exaltantes d'expérience m'ayant permis de confronter mon sens des responsabilités au management d'hommes et de femmes au sein de la logistique de l'Armée de Terre, je suis responsable de la préparation et la conduite des opérations d'un régiment logistique.

Mon expérience professionnelle est fondée sur le management d'équipes de tout volume, la conduite de projets et diverses gestions de situations extrêmes. Les transformations récurrentes du ministère m'ont enfin confronté à la conduite sur site du changement de l'organisation structurelle de mon unité et la mise en oeuvre des évolutions des politiques RH de l'Armée de Terre.



Mes compétences :

Diplomatie

Conduite du changement

Gestion des ressources humaines

Logistique

Négociation

Conduite de projet

Loyauté

Rigueur

Persévérance

Prise de décision

Adaptabilité

Management opérationnel