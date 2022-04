Alexandre ECOCHARD

Fort de multiples expériences dans le commerce, le bâtiment et la gestion j'ai toujours eu à coeur de me dépasser afin d'atteindre un objectif supérieur. J'illustre cette progression sous forme d'escalier où chaque objectif est un challenge que je m'impose de réussir. Cela traduit ma motivation pour le dépassement de moi-même et le développement de mes compétences afin de maximiser mes chances de réussite. C'est avec cette volonté et dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui à l’écoute de nouvelles opportunités professionnelles dans le secteur du commerce, de l'industrie et du bâtiment. Je suis mobile tant en France qu'à l'étranger.



Mes compétences :

Management de la stratégie commercial

Gestion budgétaire et prévisionnel

Management opérationnel

Recrutement

Techniques de prospection et négociation

Management de la stratégie marketing

Management de projet

Veille réglementaire et concurrentielle

Calculs thermique et modélisation

Conduite d'appel d'offres

Organisation de chantier

Management de service (Management de la stratégie

Commerce et Gestion Administrative - (Techniques d

Technique du Bâtiment (Conduite de projet en effic