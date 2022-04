Alexandre ERCEAU

Alors en résumé... jeune homme de 28 ans diplômé ENAAI Chambéry 2013 (bachelor in art) section illustration.

S’enchaîne très rapidement un statut d'auto-entrepreneur en tant que graphiste indépendant.



N'ayant pas à un seul moment arrêté de dessiner, j'ai continué à chercher durant ce temps mon style graphique, mes goûts, mes envies au niveau de l'illustration. Recommencent pour cela mon portfolio, je démarche activement dans l'univers du jeux de plateau en tant qu'illustrateur. Ce monde en plein essor depuis quelques années et à la fois passionnant, ludique et convivial !



Mon site internet :



Mes compétences :

Graphisme print

Character design

Illustration