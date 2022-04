Alexandre ESPER

Doctorant actuellement au laboratoire GREYC (Caen) à la thèse intitulée « GMI (Grand Magnéto-Impédance) à très haute sensibilité – Application à la détection de source magnétique à très basse fréquence. »

Stage de recherche intitulé "Etude de l'incertitude de mesure des échos reçus par les profileurs acoustiques de type ADCP" au SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine).

J’ai fait une deuxième année du master "physique des capteurs et instrumentation " à l'Université de Bretagne Occidentale (Brest) et simultanément à l'Université Saint-Joseph (Liban).

Mon éducation générale en physique m'a permis d'acquérir des connaissances autant sur le plan fondamental qu'appliqué (électronique et méthodes de simulation).