Anne-Laure GOUEZ

Mon cursus m'a offert la possibilité d'évoluer dans des domaines variés, allant de l'administratif vers le médico-social, en passant par l'accueil clientèle et le secrétariat.

Ces différentes expériences ont soulignés mon sens de l'adaptabilité.

Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit mes compétences et ma formation initiale au profit des demandeurs d'emploi en les accompagnant vers leur accomplissement professionnel.



Mes compétences :

Adaptabilité

Bureautique

Relationnel

Sciences humaines et sociales

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint