Alexandre ESTUPINA

Alexandre est un graphiste lillois ayant la culture geek pour ADN. Il manie de nombreux supports print et multimédia. Ce jeune jedi de l’animation fait preuve d’habileté autant pour imaginer ses créations que pour leur donner vie. Passionné par le Motion Design, il cumule les formations, multipie les concours en tous genres et s'évertue parfois à en remporter quelques uns. Selon lui, la créativité c'est d'avoir la capacité d'inventer le fil à couper l'eau chaude.



Le travail sur tous supports fait de lui un véritable couteau suisse et lui donne un regard d'ensemble sur ses projets qui lui permet de concevoir des univers créatifs et cohérents. En grand enfant autodidacte, il ne cesse d’apprendre pour se perfectionner. Breton dans l’âme, il aime s’amuser dans son travail et manie l’objectif mieux que le sabre laser. Souris en main et clavier sous le bras, il part à l'aventure graphique to the next level !



Mes compétences :

