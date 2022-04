Alexandre EVARISTE

J'ai commencé mon aventure dans l'informatique professionnel en 2007, lorsque j'ai eut la chance de pouvoir suivre un cursus sur 2 ans au sein du CESI, école informatique présente sur Arcueil Paris. Ce cursus était sur 2 ans (afin de valider un BAC +2) en alternance (1 semaine formation / 3 semaines entreprise). J'ai donc validé mon BAC +2; La société dans laquelle je faisais mon alternance m'a gardé en CDD a la fin de mes études, et ce pour 18 mois.



Suite a cela, j'ai décidé de partir pour l'étranger afin de perfectionner mon anglais. A mon retour en France, j'ai trouvé un poste en tant que Technicien Réseau N1 pour une SSII ayant pour client Carrefour.



10 mois plus tard, mon ancienne société (PROUDREED) m'a recontacter pour me proposer un poste de Responsable Informatique, offre que j'ai accepté. Après 2 ans, j'ai a nouveau décidé de repartir pour l’étranger, cette fois ci dans le but de me faire mon expérience professionnel dans l'informatique. J'ai donc trouvé un CDD dans une société australienne en tant que technicien système N1 et N2.

De retour en France depuis Juillet 2015, je suis a la recherche d'un poste en tant que technicien système N1/N2 auprès d'une société implantée dans le secteur de Bordeaux de préférence.



