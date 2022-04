Alexandre EVERWYN

Ingénieur conception d'architecture et système de régulation en aéronautique, je travaille actuellement au sein de la SNECMA à la conception et à la spécification des systèmes de régulation du turbofan LEAP.



Mes compétences :

Électronique de puissance

Régulation

Ingénierie des exigences

DOORS

MATLAB

Automatique

Modélisation

Conversion d'énergie

Ingénierie système

Aéronautique

Systèmes embarqués

Machines électriques

Pilotage groupe de travail métiers transverses

Turbomachines

Vérification et validation

Capteurs et acquisitions

Spécifications fonctionnelles

Rédaction spécifications techniques équipements

Remontée de compliance