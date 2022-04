Alexandre FANTUZ

Le marketing digital est devenu une véritable spécialité et en ce qui me concerne c'est également une réelle passion, qui remonte à mes études.



C'est dans le cadre de mon activité, chez Bio à la une.com, 1er Salon Internet des Acteurs du Bio en tant que responsable webmarketing, que j'ai pu pleinement développer mes connaissances et ma vision du domaine.



En tant que responsable grands comptes, je suis en charge de la fidélisation et du développement des clients stratégiques et j'encadre également une équipe de 4 commerciaux sédentaires.



Mes compétences :

Luxe et cosmétiques

Nouvelles technologies

Marketing digital

Business development

Management de projet

Management commercial

Luxury

Bio

Luxe

Marketing

Webmarketing

Cosmétique