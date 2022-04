Alexandre FAULCON

Véritable passionné par les métiers du bâtiment, j'ai d'abord fait mes premiers pas en autodidacte, avant de bénéficier d'un congés individuel de formation pour concrétiser mes connaissances par un diplôme. J'ai ensuite pu, par mes qualités de meneur et ma capacité à travailler en équipe, gravir les échelons en me voyant confié des responsabilités toujours plus importantes, responsabilités que j'ai obtenues par ma capacité à évaluer les situations et à prendre des décisions en autonomie totale, mais en sachant rendre compte des actes. De part ma personnalité, je sais m'adapter et m'intégrer rapidement à un nouvel environnement de travail mes différentes expériences professionnelles sont une garantie de cette qualité.



Mes compétences :

conduite de travaux TCE

management

études et suivis de projet

communication, synthèse et compte rendu

Réalisation de devis

Facturation

Suivi commercial et administratif

Microsoft Office

Suivi des fournisseurs

Cahier des charges

AutoCAD

Suivi de chantiers