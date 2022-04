Alexandre FAUQUETTE

Après des études de lettres, je me suis dirigé vers la recherche en sociologie politique. Mes domaines de spécialisation et travaux de recherche sont variés : sociologie de la santé, étude de la démocratie participative, sociologie des partis politiques et des campagnes électorales, sociologie des groupes d'intérêt, analyse des politiques publiques, action publique territoriale, ESS. J'ai participé à l'organisation de nombreux colloques et séminaires internationaux via le réseau européen OLA (Observatory on Local Autonomy) et contribué à son développement et à son financement. J'ai par ailleurs pris la charge d'un nombre important de cours magistraux et de travaux dirigés depuis 2010 (vie politique française, sociologie générale, politiques publiques locales, etc.). Je suis également formateur en éducation thérapeutique du patient. J'occupe actuellement un poste d'Ingénieur de recherche au GHU Paris, psychiatrie et neuroscience, dans l'équipe mobile "parcours complexes".