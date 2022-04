Alexandre FAUSTINO

Publivore et passionné de communication digitale, après l'obtention d'un Master 2 à l'école IDRAC - Sup' de Com Paris en septembre 2014, je me suis lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat en mettant en pratique les connaissances acquises au cours de 3 années d'expériences en alternance. Cela me permet de proposer mes services en termes de conseils en communication, en créa publicitaire, en community management mais aussi en montage vidéo pour de grandes sociétés comme le groupe sanef ou bien des PME régionales.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Adobe After Effects

Rédaction web

Adobe Premiere Pro

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Rédaction

Conception-rédaction

Wordpress

Photographie

Hootsuite