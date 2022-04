Alexandre FAVARD

Formations

Mars 2018 : Doctorat en électronique, microélectronique, optique et lasers, optoélectronique micro-ondes, robotique, Aix-Marseille Université.

2014 : Master 2 recherche « dispositifs et systèmes intégrés de détection », Aix-Marseille Université.



Encadrement pédagogique

Janvier 2019 – Septembre 2019 : Co-directeur de thèse CIFRE, Institut de la Lumière et de la matière/EcoLogicSense (groupe TERA), Université Claude Bernard Lyon 1

Septembre 2018 – Aout 2019 : Encadrement Alternant licence professionnelle Métiers de l’electronique

Avril 2019 - Aout 2019 : Encadrement stagiaire ingénieur.

Mai 2018 – Septembre 2018 : Encadrement stagiaire ingénieur.



Compétences :

Management de projet recherche

Définition de projet recherche, rédaction de cahier des charges,identification des partenaires

Montage de dossier de subvention (BPIFrance, FEDER & H2020, ANRT (thèse CIFRE)

Gestion du CIR et des annexes financières des projets recherche



Gestion et suivit technique :

Mise en place des tests de calibration en laboratoire et de campagne de mesure sur le terrain.

Mise en place de POC

Mise en place de banc de test et de calibration industriel



Consulting :

Benchmark, veille technologique et réglementaire, étude de marché

Conseils en intégration et utilisation de capteur



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Réalisation en salle blanche

C++

Microsoft Office

Échanges internationaux

C

Gestion administrative

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Python

Management

Internet des objets