Alexandre FAY

Photographe d'objets d'art pendant vingt ans , photographe de reportage.

Actuellement photographe pigiste de presse pour une agence de presse à PARIS (avant premiere de films, filages theatre, les cesars ,les molieres,photos people)photos diffusées dans la presse françaises et internationales support papier et internet.



photos d'ecrivains pour importante maisons d'editions à paris

Reportage de mariage

.(plus de 300 mariages à ce jour).



Photos de vins et spiritueux.



Archives importante de photos de voyage. photos de presse et evenementiel. ecole efet 79à 1982. stage presse france soir gamma. sipa. filmeur.

Stage cadreur et cinema 2008.



Vous pouvez me contacter pour vos photos de presse et évènementiel, mariage,de vins et spiritueux et culinaires



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom