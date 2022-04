Alexandre FAYEN

Originaire de Lyon, je suis intéressé par tout ce qui touche de près ou de loin au secteur du Bâtiment et Travaux Publics depuis le collège. L'expérience est pour moi un élément clef sans lequel la théorie est inutile. Ma formation qui allie pratique et théorie est un plus dans la mesure où elle me confère une capacité d'adaptation, de prise de recul et d'anticipation. Combiné à un sens du contact et de la rigueur, je pense pouvoir contrôler la majorité des situations que ce soit en bureau d'étude ou sur le terrain.



Fort d'une expérience de bureau d'étude en conception et en maitrise d'oeuvre travaux, je suis capable d'intervenir sur l'ensemble des phases d'un projet avec une vision globale des problématiques.

Mon objectif professionnel à long terme est axé sur les missions de maîtrise d'oeuvre en phase travaux sur les opérations routières, de VRD et d'aménagements urbains.



Sportif et bricoleur, je ne supporte pas l'inactivité. Je dois m'occuper les mains et l'esprit. Le concret est pour moi capital, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle. Je fonctionne par objectifs. A mon sens, dans la majorité des cas, notre fonctionnement dans la vie professionnelle reflète notre fonctionnement dans la vie privée.



Mes compétences :

Autopiste

Projeteur

Microsoft office

Covadis 2012

Autocad

BTP

Conducteur de travaux

Relationnel

Assainissement

Infrastructures routières

Maitrise d'oeuvre

Normes VSS

Normes IISR