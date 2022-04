Alexandre FERET

Depuis 2001, je suis ingénieur au CNRS (LERMA) et je suis activement impliqué dans le développement de récepteurs hétérodynes dédiés à la radio-astronomie.

Je suis en charge des tests et caractérisation des récepteurs à base de jonctions SIS, HEB et diodes Schottky ainsi que du laboratoire micro-ondes.

J'ai effectué les tests de qualifications spatiales et l’intégration des mélangeurs de fréquence du canal1 à base de SIS de l'instrument HIFI de l'observatoire spatial européen Herschel de l'ESA et j'ai reçu avec l'équipe projet le prix des ingénieurs de l'année en 2008 pour ce travail.

J'ai réalisé les moyens de tests cryogéniques et hyperfréquences dans le cadre du développement des premiers HEB (bolomètres à électrons chauds) monopixels français ou j'ai permis d'obtenir des résultats à l'état de l'art dans le cadre du projet européen RADIONET.

J'ai réalisé les premières mesures hétérodynes à 2,5 THz avec des lasers à cascade quantique, mais aussi avec des sources solides à base de diode Schottky dans le cadre de R & T financée par le CNES.

Dans le cadre de la phase A de l'instrument stratosphérique CIDRE (Campagne d'Identification du Deutérium par Réception hétérodyne), J'ai obtenu les premiers résultats avec une caméra hétérodyne multipixels à base de bolomètres à électrons chauds développés au LERMA et continu de participer au développement de celle-ci.

Actuellement, Je suis également responsable de l'assurance produit ainsi que de la qualification des multiplicateurs de fréquence en technologie Schottky destinés à la sonde spatiale européenne JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) financée par l'ESA.

Je suis responsable des tests et caractérisations sur le développement des récepteurs intégrés à base de multijonctions SIS en préparation de futurs instruments hétérodynes submillimétriques post Herschel comme le projet d’interféromètre spatial FIRI ou encore le futur observatoire spatial russe MILLIMITRON.



Mes compétences :

Autodesk inventor

AutoCAD

HFSS

MATLAB

CST

Microsoft Office

Matcad

Quasi optique

VHDL

National instrument Labview

Altium Designer

Cryogénie et technologie du vide

Mesures hyperfréquence/THz, cryogénique