Alexandre FERNANDEZ

Âgé de 25 ans, je suis une personne motivée, dynamique et organisée



Occupant actuellement un poste de préparateur de commande au sein de l'entreprise H&M Logistics , je souhaiterais reprendre les études dans ce domaine qui est la logistique.

Ayant déjà trouver l'école, je suis à la recherche d'une entreprise dans le Nord (59) pour préparer un BTS Transport et Prestations Logistiques en alternance.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations à mon sujet.