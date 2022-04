Alexandre FERNANDEZ

J'ai eu la chance d'étudier au sein d'écoles superieures d'ostéopathie

reconnues en France comme des établissements de grande Qualité, toutes deux agrées par le ministère de la santé : L'Institut Superieur d'Ostéopathie d'Aix en Provence et le Collège Ostéopathique de Provence. Après 5 années de formation à temps plein j'ai obtenu mon diplôme D.O reconnu au niveau 1 du RNCP ( plus haut degré de qualification professionnelle en France ) - certifié ISO 9001, gage de qualité.

​

Les nombreux partenariats avec des centres hospitaliers et des cliniques privés m’ont permis d’étayer ma compréhension du corps Humain et des différentes pathologies auxquelles il peut être soumis.



J’utilise les techniques adaptées au patient, à son motif de consultation en prenant soin de son bien être et de sa douleur. Lorsque j’ai un doute, je n’hésite pas à demander des examens complémentaires ou à réorienter si le diagnostic différentiel se révèle être une exclusion au traitement ostéopathique.



Mes compétences :

Globalité du corps Humain

Ostéopathie

Formation continue

Respect des engagements

Soins du corps

Qualité

Relations humaines

Santé

Www.ensuesleroveosteopathe.fr