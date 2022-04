Alexandre FERRAN

Formé au Théâtre du Soleil sous la direction d’Ariane Mnouchkine, il crée, avec d’autres comédiens

issus de la même troupe dont Christophe Rauck, la compagnie Terrain Vague (titre provisoire) avec

laquelle il joue Le Cercle de craie caucasien de B.Brecht dans toute l’Europe, ainsi que Comme

Il vous plaira de W. Shakespeare. Puis, il vient s’installer dans la région PACA où il devient le

directeur artistique du Studio du Soleil. Il découvre la danse dans un spectacle chorégraphié par

Elisabeth Ciccoli et décide de continuer avec elle cette collaboration. Il écrit et met en scène, suite

à cette rencontre, plusieurs spectacles pour la danse-théâtre, à savoir des textes mêlant une parole à

dire et une autre à danser, profi tant de ce double langage pour exprimer des sentiments complexes

et plus proches de notre réalité contemporaine : Nous, Traces d’un Roi Lear, Vous, solo de papier,

Elle Attend.

C’est au Théâtre du Soleil, avec Erhard Stieffel et Ariane Mnouchkine qu’il découvre le nô

en accueillant la Famille Kanzé à deux reprises. Fort de cette rencontre, il adaptera à la scène

plusieurs nôs et kyôgens dans des versions françaises et occidentalisées, d’une part pour permettre

à des spectateurs français d’entendre ces textes et d’autre part pour créer une passerelle entre ces

spectateurs et les véritables spectacles de Nô donnés trop rarement en France. A ce jour, il a mis en

scène et adapté : Sanemori, Semimaru, Sumidagawa, Kinuta, pour ce qui est des nôs et Buaku, Six

Charges de bois, Les Six Jizôs, pour ce qui est des kyôgens.



Mes compétences :

AMI

Ariane

Comédien

Danse

Japon

Metteur en scène

Musique

ROI

Spectacle

Théâtre