De formation généraliste en environnement je m’intéresse à la sauvegarde des milieux naturels et aux interactions que peut avoir l’homme avec son environnement. La sauvegarde de la biodiversité dans des milieux anthropisés et les thèmes s'y rattachant (ex : aménagement du territoire raisonné) m'attirent particulièrement.



Mes compétences :

Biodiversité

Environnement