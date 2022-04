Alexandre FERRIER

Fort d’une expérience de 9 ans sur des postes de vente en B to B (Gestionnaire Grands Comptes et Responsable Marché International), je possède la capacité de proposer, de convaincre et de fidéliser les clients dits grands comptes. Ayant à plusieurs reprises construit et mené des réponses à des appels d’offres, j’ai l’expérience et les compétences nécessaires pour négocier en B to B et mettre en place des contrats cadres sur longue durée. Je cherche aujourd'hui un nouveau challenge afin de mettre mes compétences à disposition d'une société vendant des biens et/ou des services.



Mes compétences :

Commercial

Commercial grands comptes

Déménagement

Grands comptes

International

Transport

Transport international