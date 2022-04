Alexandre FESDJIAN

Suite à un parcours professionnel riche et diversifié, j’ai souhaité me consacrer à un métier technique plus proche de mes aspirations et engager une reconversion professionnelle pour démarrer une nouvelle carrière d’électricien. J’ai ainsi obtenu en 2013 un CAP PRO ELEC au sein de l’ADRAR.



Mes premières expériences ont confirmé tout l’intérêt que je porte à ce métier et je souhaite aujourd’hui m’impliquer à long terme dans une entreprise à laquelle je pourrais apporter mes qualités et mes compétences acquises au cours de mes différentes expériences.



Autonome, polyvalent, doué d’un grand sens pratique, je pense également posséder les qualités relationnelles et l'adaptabilité nécessaires au métier d'électricien.



Mes compétences :

Pack office

Réseaux sociaux

Internet