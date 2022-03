Alexandre FICHOLLE

De formation commerciale, spécialisation marketing (Master) et langues (EAB, Euro American Business diploma), j'ai débuté dans les achats alimentaires en tant que trader à l'international pour une société basée sur le M.I.N de Rungis. Ce premier poste, polyvalent, consistait à chercher et à acheter tous types de produits (frais, ultra frais, épicerie, liquides) pour ensuite fournir des clients tels Harrod's et Selfridges à Londres, tout en gérant la partie logistique (transport, respect des délais, calcul de marge, sécurité alimentaire, établissements des documents douaniers).



Appelé par les Galeries Lafayette afin d'occuper le poste d'acheteur national épicerie salée, j'ai pris ensuite en charge les achats liquides (vins, spiritueux, BSA). Au-delà de la recherche produits, le suivi des bases de données et la création d?événements (comme la promotion des produits Thaïlandais), la négociation et les contrats cadres représentaient autant d'objectifs à remplir.



Dans le but d'avoir une homogénéité de gammes au sein des 17 magasins Lafayette Gourmet, la direction m'a missionné sur la création de la logistique nationale. Cette dernière a consisté en l'élaboration d'un tronc commun d'assortiment produits (épicerie, frais, liquides), en la création des procédures logistiques. Force de proposition auprès des magasins, des acheteurs, des fournisseurs mais également de l'entrepôt pour le lancement de cette nouvelle méthode de travail, j'ai du entreprendre des modifications ponctuelles et adapter la méthode en fonction des difficultés rencontrées par chacun.



Sensible aux challenges, une nouvelle opportunité s'est présentée : chargé de projet et du développement pour la création d'un supermarché de 1200m² à Levallois Perret. Je me suis appliqué à créer les bases de données fournisseurs et produits, recruter, former et gérer le personnel, implanter le magasin, suivre les travaux pour assurer l'ouverture du magasin dans les délais et enfin en prendre la direction. Les résultats obtenus dès l'ouverture ont dépassés les objectifs fixés par la direction tout en ayant diminué le budget initial.



Après une période d'inactivité, j'ai été contacté par Bureau-Vallée afin de prendre le poste d'acheteur papeterie lourde et mobilier. Par la suite, la direction m'a demandé de prendre la responsabilité des achats mobilier, bureautique et informatique. Outre le travail purement « achats » - négociations annuelles, gestion de gamme, recherche produits - une partie importante du poste consistait en l'élaboration des tracts mensuels ainsi que des tracts d'ouverture de magasin, choix des produits en comité de direction, négociation, mise en page et corrections des tracts. En tant qu'acheteur mobilier, il m'incombait également de créer les catalogues annuels mobilier en étroite collaboration avec notre conseil en communication.



Mes compétences :

Achat

acheteur

Agroalimentaire

Armement

Chef de produit

Chef de projet

Création

Développement

Export

Import

Import Export

Luxe

Négociations

Sécurité

Sourcing

Suivi fournisseurs

Vente