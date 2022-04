Alexandre FIÉVÉ

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le monde de la DATA et un parcours diversifié, Alexandre est aujourd’hui manager chez CGI Business Consulting. Il met son expérience opérationnelle et ses capacités de vulgarisation et d’accompagnement au service de nos clients techniques, fonctionnels et métiers, sur l’ensemble des thématiques de la données : architecture, cadrages, expertise & bonnes pratiques, pilotage BI, Big Data et CPM.



Mes compétences :

SQL

Planning

Pédagogie

ODI

Essbase

Agile

Oracle

Hyperion

PL/SQL

Adaptabilité