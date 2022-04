Alexandre FINCHELSTEIN

Diplomé d’une école supérieure de commerce, avec le titre de Manager de la performance commerciale et marketing (Master II), j’ai effectué mes trois dernières années d’études en alternance: deux années au poste d'assistant marketing chez Schneider Electric et une année au poste de chef de produit chez SDR Fixations.



Suite à une expérience de 18 mois en tant qu'attaché commercial chez Whirlpool (CDD de 18 mois) pour la zone Savoie/Haute Savoie/Isère/Ain, je me suis tourné vers le monde automobile. Je suis désormais commercial sociétés chez Jean Lain Automobiles (VW, AUDI, SEAT, SKODA).



Mes compétences :

Marketing

Management

Commercial

Aisance relationnelle

Dynamique