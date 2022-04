Alexandre FLAURAUD

Je suis responsable de mon agence d'assurance depuis 2007, au même titre que peut l'être un courtier.



J'ai en charge la souscription de contrats d'assurance, le suivi du portefeuille, la mise en place d'opérations commerciales (Partenartiats professionnels, Street Marketing, Multi-détention sur portefeuille...)



Mes qualités commerciales, ma polyvalence et le goût du travail bien fait m'ont amené à maintenir une clientèle sur la durée et la développer. Les produits distribués: Auto, Moto, Habitation, Assurance de prêt, Santé, Prévoyance...



En outre, je forme les nouveaux entrants sur mon secteur géographique et j'ai aussi managé une équipe de 20 personnes pendant 3 ans.



Mes compétences :

Management

Certification Voltaire