Alexandre FLEURENTIN

Www.metallocorner.fr est une SAS de conseils et d'assistances techniques, d'analyses d'avaries et de formations pour les MATERIAUX METALLIQUES et les TRAITEMENTS THERMIQUES. Notre méthode de travail est basée sur un CONCEPT et des HOMMES, afin que les questions d'ordre Métallurgique soient plus présentes dans le monde industriel.



*UN CONCEPT : Approche PUMP (Produits / Utilisation / Matériaux / Procédés) : chaque problématique ou développement industriel d'un Produit ou d'un Procédé doit être analysé selon ces 4 items.



*DES HOMMES : C’est en mobilisant l’expérience de chacun (Ingénieurs, Opérateurs, Chefs de projets, Techniciens, Experts) que l’on parviendra à la solution optimale pour vos produits et vos procédés en termes de cout, qualité et performance.



* METALLO CORNER : UN COLLECTIF d'EXPERTS en Tribologie-Métallurgie, en Fixations, en Corrosion TS, en Analyse d'Images, en Fonderie, en Simulation Mécanique et Conception, plongeurs scaphandriers, Analyses statistique et plan d'expériences.



Nous intervenons régulièrement dans différents entités de l’entreprise telles que les équipes Marketing et R&D, les Bureaux d’Etudes et d’Ingénierie, les Services Techniques, Méthodes et Qualité et bien entendu les Unités de Production.



Expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris : Métaux et Métallurgie. (Promotion 2014)



Des actions de terrain associées à une expérience technique reconnue.





